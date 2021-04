Renato Paiva apura Independiente para a Libertadores

O Independiente del Valle, treinado por Renato Paiva, alcançou o apuramento para a fase de grupos da Taça Libertadores, na madrugada desta quinta-feira, depois de vencer o Grémio de Porto Alegre, no Brasil, por 1-2.

É a primeira vez que a equipa equatoriano marca e vence em solo brasileiro na maior competição de clubes da América do Sul.

O Independiente chegou a Porto Alegre como uma vantagem de um golo, depois do 2-1 da 1.ª mão. O Grémio entrou melhor no segundo jogo e Jean Pyerre inaugurou o marcador aos 22 minutos.

A equipa de Renato Paiva respondeu ainda no primeiro tempo, com o herói da eliminatória, o argentino Ortiz, a fazer o empate aos 45+3´. Na segunda parte, o mesmo Ortiz, colocou o Independiente em vantagem, aos 66', já com a equipa do Equador a jogar com mais um elemento, devido à expulsão de Maicon, aos 63 minutos.

O Independiente entra para o Grupo A da Libertadores, onde está o atual detentor do troféu, o Palmeiras, de Abel Ferreira. A chave conta, ainda, com os argentinos do Defensa y Justicia, vencedores da Copa Sul-Americana e com o Unveristario do Peru.

Renato Paiva já fez história, como o primeiro treinador a vencer no Brasil para a Libertadores, pelo Independiente.