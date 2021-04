Palmeiras perde Supertaça sul-americana

O Palmeiras marcou primeiro, por Raphael Veiga, de penálti, aos 22 minutos, e a eliminatória parecia controlada. No entanto, os argentinos reagiram e reentraram na discussão, com um golo de Braian Romero, aos 30 minutos.

Os brasileiros traziam uma vantagem de 2-1 da Argentina, mas o Defensa y Justicia conseguiu empatar a eliminatória no segundo jogo, que se realizou em Brasília e não em São Paulo, devido às restrições da pandemia de Covid-19.

A expulsão de Matias Viña, aos 68', limitou a equipa do treinador português que foi castigada nos descontos, aos 90+3', com golo de Marcelo Benítez. Braian Romero ainda foi expulso, no prolongamento, mas o resultado não se alterou.

Foi um jogo tenso e polémico. Além dos dois jogadores expulsos, houve confusão durante o prolongamento e no túnel. Castanheira, adjunto de Abel, foi expulso, bem como o preparador físico do Palmeiras, Marco Aurélio Schiavo, e o dirigente Cícero Souza.

Na discussão dos penáltis, os argentinos foram mais eficazes. Transformaram em golos os primeiros quatro remates e o Palmeiras falhou dois.

Abel falha, assim, a conquista daquele que seria o seu terceiro título como treinador do Palmeiras, depois de ter vencido a Libertadores e a Taça do Brasil na temporada passada.