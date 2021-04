Maxime Lopez fica no Sassuolo em definitivo

O Olympique de Marselha anunciou, esta quinta-feira, a transferência a título definitivo de Maxime Lopez para o Sassuolo.

O médio francês, de 23 anos, está em Itália desde o passado verão, por empréstimo do Marselha. Além de opção de compra, havia no contrato uma cláusula que desencadeava automaticamente a transferência se o jogador disputasse 22 jogos na Serie A, incluindo 17 como titular.

De acordo com o jornal "Le Figaro" e o portal "Sport24", o Marselha recebe entre dois e três milhões de euros. Maxime Lopez assina contrato válido com o Sassuolo para as próximas quatro temporadas, até 2025.

Maxime Lopez era jogador do Marselha há uma década, desde os 13 anos de idade. Depois de quatro épocas e 150 jogos na equipa principal, rumou ao Sassuolo, por empréstimo. Ao serviço do oitavo classificado do campeonato italiano, o médio-centro leva 23 jogos e um golo.