Manchester United e Roma encontram-se nas meias-finais

Os golos da equipa britânica foram apontados a abrir e a fechar a partida: Cavani inaugurou o marcador aos seis minutos e Jesus Vallejo, com um autogolo aos 90 minutos, fechou o resultado.

O Manchester United repetiu a vitória por 2-0 frente aos espanhóis do Granada na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, jogada esta quinta-feira em Old Trafford, e confirmou a passagem às meias finais da prova.

Nas meias-finais, o Manchester United vai encontrar-se com a Roma, treinada por Paulo Fonseca que, esta quinta-feira, empatou em casa com o Ajax (1-1), tendo beneficiado do triunfo obtido na primeira mão em Amsterdão.

Brian Brobbey, aos 49 minutos, ainda empatou a eliminatória, mas o bósnio Dzeko, aos 72 minutos, empatou a partida e colocou os italianos em vantagem.