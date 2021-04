Goteborg sai do estádio para conservar relvado para a final da Liga dos Campeões feminina

A equipa masculina do Goteborg, da Suécia, vai disputar os quatro últimos jogos em casa da época fora do Estádio Gamla Ullevi, de forma a conservar o relvado para a final da Liga dos Campeões feminina.

Em comunicado oficial, o Goteborg explicou que a intenção é "assegurar um relvado de alta qualidade" para a o jogo decisivo, que será disputado a 16 de maio. Assim, a equipa masculina terá de receber AIK, Degerfors, Hacken e Sirius no Ullevi, estádio mais antigo no centro da cidade.

Em declarações reproduzidas no site do Goteborg, o presidente do clube sueco assinalou que a organização da final da Champions feminina "é um grande e importante evento para Gotenburgo como cidade".

A final da Liga dos Campeões feminina está agendada para o dia 16 de fevereiro, em Gotenburgo, na Suécia. Há três semifinalistas apurados: Chelsea e Barcelona, que se defrontarão, e Bayern de Munique. As bávaras aguardam pelo vencedor do duelo entre Lyon e Paris Saint-Germain, cuja segunda mão teve de ser adiada para 17 de abril devido a um surto de Covid-19 no plantel do campeão europeu.