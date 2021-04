​Denver recebe ”final four” da Liga das Nações da CONCACAF

A “final four” da primeira edição da Liga das Nações da Confederação de Futebol da América do Norte e Central e das Caraíbas (CONCACAF) será realizada em Denver, nos Estados Unidos.



Em comunicado oficial, a CONCACAF explica que o estádio Empower Field at Mile High (casa dos Denver Broncos, equipa de futebol norte-americano), no estado do Colorado, foi selecionado para receber as meias-finais, jogo de atribuição do terceiro lugar e final da Liga das Nações, entre os dias 3 e 6 de junho de 2021.

Para a “final four”, estão qualificadas as seleções dos EUA e Honduras, a primeira meia-final, e México e Costa Rica, a segunda. Os quatro finalistas conquistaram a presença na próxima fase depois de vencerem os respetivos grupos da Liga A, durante o outono de 2019.

A Liga das Nações da CONCACAF é semelhante à competição do mesmo nome da UEFA. Ao passo que a versão europeia tem quatro divisões (Ligas A a D), a americana tem três (A a C).

Portugal é o vigente campeão da Liga das Nações da UEFA, depois de ter derrotado a Holanda na final, no Estádio do Dragão, no Porto, em 2019. A seleção nacional não se apurou para a fase final da segunda edição, contudo, pelo que em outubro o troféu passará a pertencer a Itália, anfitriã da “final four”, Bélgica, França ou Espanha.