Governo revê PIB em baixa e prevê taxa de desemprego de 7,3% em 2021

O crescimento da economia portuguesa foi revisto de 5,4% para 4% este ano, anunciou esta quinta-feira o ministro das Finanças, devido ao confinamento no primeiro trimestre do ano causado pelo pico da pandemia de Covid-19.

João Leão falava na apresentação do Programa de Estabilidade 2021 - 2025, aprovado em Conselho de Ministros e que será agora discutido no Parlamento.

"O crescimento do PIB será de 4% em 2021 e de 4,9 em 2022, fazendo com que a economia no próximo ano ultrapasse o valor de 2019 no período pré-pandemia", disse o ministro das Finanças.

No conjunto dos dois anos, a economia portuguesa vai crescer 9%, um "crescimento muito robusto e significativo" assinala João Leão.