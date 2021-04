Jorge Jesus eleito melhor treinador de março da I Liga

Jorge Jesus venceu o Prémio Vítor Oliveira de março, que distingue o melhor treinador do mês da I Liga.

O técnico do Benfica venceu a votação, levada a cabo junto dos colegas de profissão, com 29,41% dos votos, contra os 28,76% de Rúben Amorim, do Sporting, e os 10,46% de Sérgio Conceição, do FC Porto.

O Benfica de Jorge Jesus teve um mês de março 100% vitorioso, com vitórias frente a Rio Ave, Belenenses SAD, Boavista e Sporting de Braga.

Este é o terceiro prémio de março para um elemento do Benfica. Helton Leite foi o melhor guarda-redes e Haris Seferovic o melhor avançado.