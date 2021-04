Sporting "tremido" vai sofrer em Faro

Ademar, que se formou e foi campeão no Sporting, dividiu a carreira por seis clubes, entre eles o FC Porto e o Farense, próximo adversário dos leões no campeonato.

O antigo médio vê um Sporting tremido a poucos dias da deslocação a Faro, onde se espera um jogo competitivo.

"Será um jogo extremamente difícil para ambas as equipas. O Sporting está à frente da classificação mas estes empates (Moreirense e Famalicão) deixaram a equipa tremida. O Farense joga em casa e precisa de pontos, vamos ver o que vai acontecer", afirma.

Farense e Sporting defrontam-se já esta sexta-feira, às 21h00. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Castigo excessivo a Rúben Amorim

Ruben Amorim só regressa ao banco do Sporting na 30ª jornada, em Alvalade com o Nacional. Não poderá orientar a equipa na deslocação a Braga já que foi castigado com 15 dias de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.