​Vitória brilhante mas insuficiente

Mesmo tendo perdido a eliminatória frente ao Chelsea, o Futebol Clube do Porto saiu de Sevilha de cabeça bem levantada por ter conseguido vencer o poderoso adversário inglês, e confirmado, como escrevíamos ontem nesta mesma página, que o dragão nunca atira, em qualquer circunstância, a toalha ao chão.



Foi o culminar de uma caminhada brilhante e, mais uma vez, a confirmação da qualidade portista, que ajudou a reforçar o espaço que há muitos anos ocupa na Europa do futebol.

Aliás, o mérito alcançado pela equipa bem comandada por Sérgio Conceição não deixou de ser reconhecido também pelo seu adversário londrino e até pelo treinador alemão, que provavelmente, contava com um jogo mais fácil, sobretudo depois da vantagem obtida há uma semana no mesmo palco andaluz.

O treinador do Futebol Clube do Porto preparou o jogo de ontem com todo o cuidado, sabendo que não podia apostar apenas no ataque, evitando assim riscos desnecessários.

Mais perto do fim, quando se impunha a adopção de uma estratégia diferente, os dragões foram capazes de chegar ao golo, um golo fantástico de Taremi, quase lançando a dúvida sobre a eliminatória.

Porém, o tempo era escasso e o Chelsea empenhou-se ainda mais no controle do jogo, e aí com a classe individual de muitos dos seus jogadores a vir ao de cima.

Voltava a haver bons motivos para recordar o primeiro jogo, e os dois lapsos da defensiva portuguesa que resultaram nos golos que acabaram por decidir a eliminatória.

Independentemente do desfecho que ditou o afastamento da Champions do campeão português, fica o registo de mais uma passagem muito meritória dos dragões pela edição deste ano da principal competição europeia de clubes que o futebol do burgo tem de lhe agradecer.

Sempre são mais umas migalhas a contribuir para o ranking da UEFA, que permite a participação de três equipas portuguesas na próxima edição da Liga dos Campeões.