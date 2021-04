Sérgio Conceição queixa-se de insultos de Tuchel

Assim que terminou o jogo entre Chelsea e FC Porto , em Sevilha, Tuchel e Sérgio Conceição digiram-se um ao outro, não houve propriamente um cumprimento e percebe-se uma reação do treinador português a um comentário do alemão.

Na conferência de imprensa, mais a frio, o treinador do FC Porto garante que durante o jogo "não houve troca de palavras" e daí estranhar a reação que denunciou. "Ouvi alguns insultos, mas já passou. A minha irritação final tem a ver com isso. Não lhe dirigi a palavra durante o jogo e não olhei para o banco deles. Estava preocupado com o jogo e com aquilo que estávamos a fazer", acrescentou.

Sérgio perseguiu Tuchel até ao centro do relvado, mas acabou por desviar o percurso em direção ao árbitro. Pelo meio os jogadores aglomeraram-se no círculo central e percebeu um desentendimento entre Pepe e Rudiger. Após troca de palvaras e alguns empurrões os ânimos acabaram por acalmar.

O jogo terminou com vitória do FC Porto (0-1), com golo de bicicleta de Taremi nos descontos. Resultado que determinou a eliminação do FC Porto da Liga dos Campeões. O Chelsea segue para as meias-finais graças à vitória, na 1.ª mão, por 0-2.