Nacional-FC Porto adiado para domingo

Tendo sido eliminado, o FC Porto dispõe, assim, de tempo entre os jogos da jornada 27, da jornada 28, que se realiza a meio da próxima semana, e da jornada 29. Depois de jogar no domingo, com o Nacional, o Porto recebe o Vitória de Guimarães na quinta-feira e desloca-se a Moreira de Cónegos na segunda-feira, dia 26 de abril.

A alteração do horário do Nacional-FC Porto motivou ainda outra mudança. O Belenenses SAD-Marítimo, que estava previsto para as 12h45 de sábado, vai jogar-se às 18h00 do mesmo dia.