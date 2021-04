FC Porto já treina a pensar no campeonato

O FC Porto voltou aos treinos no Olival, esta quarta-feira, poucas horas depois de ter vencido o Chelsea (0-1) , em Sevilha, no jogo que determinou o afastamento da equipa portuguesa da Liga dos Campeões .

Diogo Costa, a recuperar de Covid-19, e Mbaye, ainda na fase final de uma longa recuperação de lesão grave, são os elementos ainda indisponíveis.

O Porto está a seis pontos do Sporting, que lidera o campeonato e que joga já esta sexta-feira no terreno do Farense. O Nacional-FC Porto, inicialmente agendado para sábado, foi remarcado para domingo, às 17h30. Partida com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.