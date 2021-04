Champions é passado, avisa Jaime Magalhães. "Foco todo é para o campeonato"

Jaime Magalhães considera que o FC Porto tem legitimidade para sonhar com a conquista do título, pelo que defende que a Liga dos Campeões tem de ser rapidamente esquecida e o foco deve passar para o campeonato.

Em entrevista a Bola Branca, o antigo médio do FC Porto avisa que o Nacional é "um osso duro de roer", especialmente em casa. A equipa de Sérgio Conceição "só pensa num resultado, que é a vitória", para pressionar o Sporting, cuja vantagem na liderança reduziu para seis pontos, e mostrar que sempre foi legítimo candidato ao título

"Temos de pensar jogo a jogo. Certamente que o Sporting vai ter jogos difíceis, vai defrontar o Benfica e vai também a Braga. Como nós teremos também jogos difíceis. Vai ser uma luta até ao fim. Todos os jogadores que envergam aquela camisola só têm de pensar em vencer, vencer, vencer e o foco todo é para o campeonato", sublinha o ex-jogador.



Jogadores "à Porto"

Apesar de dizer à equipa para esquecer a Champions, Jaime Magalhães salienta a "grande exibição" do FC Porto nas duas mãos dos quartos de final, diante do Chelsea. Os dragões foram eliminados por um resultado agregado de 2-1, algo que deixou o antigo médio com sede de mais.

Na segunda mão, que venceu por 0-1, como visitante, em Sevilha, o FC Porto "fez um jogo muito calculista", assim como o Chelsea. Jaime Magalhães considera que "foi pena não marcar mais cedo".

"Se tem marcado mais cedo, as coisas iriam ser diferentes. O Chelsea iria ter mais problemas, iriam ficar mais apreensivos. Infelizmente, só aconteceu no fim. Podíamos ter dado outra resposta, mas penso que no cômputo geral o fc porto fez uma grande exibição", reconhece.



Mehdi Taremi assinou o melhor momento da eliminatória, nos descontos do segundo jogo, com um grande golo de bicicleta. Jaime Magalhães gosta de ver os pontas de lança "a fazer mais pela vida".

"Todos os nossos pontas de lança estão, ultimamente, a ser mais 'jogadores à Porto'. O Taremi está a ficar mais um 'jogador à Porto' e fez um grande golo, um golo que vai ficar para a história", enaltece o antigo jogador azul e branco, nesta entrevista à Renascença.