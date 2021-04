Adeptos do FC Porto recebem equipa em festa após eliminação da Champions

Algumas dezenas do FC Porto receberam a equipa no regresso de Sevilha para demonstrarem uma manifestação de apoio e confiança. Os dragões foram eliminados da Liga dos Campeões, nos quartos de final, pelo Chelsea, mas bateram-se pelo apuramento, depois da derrota na 1.ª mão por 0-2, e venceram o segundo jogo, por 0-1, com golo de Taremi.

"Eu quero o Porto campeão" foi o cântico que os jogadores escutaram no interior do autocarro. A equipa concentra-se agora no campeonato e na possibilidade de revalidar o título.