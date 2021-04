Ivo Rosa "não me declarou corrupto", entende José Sócrates

José Sócrates considera que o juiz de instrução criminal Ivo Rosa não o considerou corrupto.

Em entrevista à TVI, a primeira depois de conhecida a decisão instrutória da Operação Marquês, o antigo primeiro-ministro sublinhou que “o juiz não determina, não faz afirmações. Na fase de instrução não se declara isto ou aquilo, o que se faz é definir se há indícios para levar alguém a tribunal por um determinado crime”.

Sócrates insiste, mesmo, que a conclusão que resulta da decisão instrutória proferida por Ivo Rosa é de que, “ao longo dos seis anos de mandato, nunca houve nenhum ato concreto contrário aos deveres do cargo” de primeiro-ministro.

Nestas declarações, Sócrates disse, também que não nutre “nenhuma simpatia nem antipatia para com o juiz Ivo Rosa. As decisões que ele tomou não foram mais do que o dever dele. Ele não o fez porque gosta de mim”.

E acrescentou que Ivo Rosa "decidiu deitar aquilo tudo abaixo porque não tinha outra alternativa. Porque provámos que aquelas mentiras eram estapafúrdias".

Sócrates assegura que "não tinha uma vida de luxo" em Paris

Questionado sobre os montantes recebidos de Carlos Santos Silva, apontado como seu ‘testa de ferro’, em 2013 e 2014, Sócrates reitera que as quantias foram recebidas “como empréstimo” e que não eram usadas para uma vida de luxo, mas, antes, como um investimento em educação.

"Todos os dinheiros referem-se aos empréstimos que Santos Silva me fez. Desde o primeiro dia em que fui interrogado, eu e Santos Silva demos a mesma explicação: ele decidiu financiar-me e ajudar-me", disse.

Nesse ponto particular, Sócrates passou ao ataque ao juiz de instrução, sublinhando que Ivo Rosa "não tem o direito de me indiciar de crimes novos que não constam na acusação".

[em atualização]