Aprovada renovação do estado de emergência e partidos esperam que seja a última

Os deputados aprovaram o pedido de autorização de renovação até 30 de abril do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, com votos a favor do PS, PSD, PAN, CDS-PP e a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues. O Bloco de Esquerda absteve-se e o PCP, o PEV, o Chega, a Iniciativa Liberal e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreirra votaram contra.

Ao longo do debate, os partidos foram argumentando contra e a favor da renovação do estado de emergência. Do lado do Governo, o deputado do PS Miguel Costa Matos disse que "as pessoas precisam da nossa responsabilidade e proteção, mas nesta casa também temos que honrar a palavra de responsabilidade política". E a deputada socialista Susana Amador desejou que esta fosse a última renovação do estado de emergência e que "Abril tenha aroma de Abril".

O deputado do Bloco de Esquerda, Moisés Ferreira, partido que se absteve na votação, voltou a criticar o Governo por levar os apoios sociais ao Tribunal Constitucional em vez de os aumentar, e considerou escassa a testagem em massa. "Portugal posiciona-se na UE como um dos países que menos testa a população, mas se calhar para compensar é dos países em que o Governo mais anuncia que vai testar de forma massificada a população", disse o deputado.



Já o líder do grupo parlamentar do BE, Pedro Filipe Soares, repetiu a crítica e disse que "o país testa menos que deveria testar", acrescentando que o estado de emergência está a ser banalizado. O deputado deixou no ar um possível voto contra do Bloco de Esquerda se este não for o último estado de emergência.

Eduardo Teixeira, do PSD, secundou as críticas do Bloco de Esquerda sobre a testagem e os apoios sociais. "Para o PSD, governar é servir Portugal e não navegar em águas safas e com ventos de feição, como o nosso primeiro-ministro 'das vacas voadoras'", atirou o social-democrata. E Luís Leite Ramos teceu várias críticas ao Governo, especialmente à resposta aos apoios sociais e na área da educação.

Na resposta às perguntas e críticas da oposição, a ministra da Saúde, Marta Temido, disse que as acusações do Bloco de Esquerda eram "mentiras" e que o país tem aumentado a testagem, nomeadamente na comunidade escolar.

"Peço a vossa atenção porque têm andado distraídos", respondeu Marta Temido, segurando e mostrando um gráfico direcionado à bancada do BE.

"É a ciência que continua a governar a forma como lutamos contra esta pandemia e acreditamos que falar verdade faz parte da ciência mais elementar", conclui a ministra, antes de abandonar o hemiciclo.



Foi também apresentado e discutido o relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência no período de 2 a 16 de março e o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, começou a sessão por destacar a redução do número de casos e dos óbitos durante o último estado de emergência e disse que os "órgãos de soberania estiveram certos" nas escolhas que fizeram relativamente ao plano de desconfinamento.

O ministro também elogiou a testagem feito pelo Governo na comunidade educativa e o controlo da pandemia nas faixas etárias mais velhas. Cabrita deixou no ar um possível atraso no plano de desconfinamento, que será discutido na quinta-feira no Conselho de Ministros ao dizer que será discutida uma "eventual pausa de suspensão deste nível de desconfinamento onde tal seja necessário".