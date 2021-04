António Costa: Portugal saiu do "congelador" com descentralização das autoridades de transportes

O primeiro-ministro disse esta quarta-feira que Portugal saiu do "congelador em que se encontrava" quando descentralizou as autoridades de transportes para os municípios e das áreas metropolitanas.

António Costa fez o comentário na assinatura de consignação da linha circular do Metro de Lisboa, em plena Praça da Estrela, e no dia em que arrancaram as obras para a ampliação da rede metropolitana.

"Está bem demonstrado o acerto da opção de descentralização, seja para os municípios, seja para as áreas metropolitanas, seja para as Comunidades Intermunicipais, das competências próprias das autoridades de transporte. Isso mudou completamente o panorama e permitiu efetivamente que saíssemos do congelador onde nos encontrávamos para a atividade em que estamos, mesmo e apesar do confinamento e de todos os constrangimentos que a Covid-19 nos tem imposto", afirmou Costa.