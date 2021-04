"Se continuarmos com o desconfinamento como se nada fosse, muito provavelmente vamos ter uma quarta vaga"

Veja também:

Foi crítico do Governo em várias ocasiões e foi um dos especialistas consultados para escrever as recomendações que levaram à apresentação do plano de desconfinamento do Governo e à famosa matriz. Agora, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes pede um abrandamento do desconfinamento, perante o crescimento do índice de transmissibilidade, ou R(t).

Na reunião do Infarmed realizada na terça-feira, os especialistas alertaram que o R(t) e a incidência estão a crescer desde fevereiro e que Portugal poderá chegar, dentro de duas semanas, aos 120 casos por 100 mil habitantes a cada 14 dias, caso o ritmo atual se mantenham. Mas Carmo Gomes avisa, em entrevista à Renascença, que um crescimento que pode parecer lento poderá também ficar descontrolado muito rapidamente.