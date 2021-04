R volta a subir. Mais oito mortos e 684 infetados com Covid-19

Veja também:

O boletim de Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira aponta para mais oito mortos e 684 infetados com Covid-19. O R também voltou a subir, estando agora a 1,06 a nível nacional e 1,05 no continente.

O número de casos ativos regista uma ligeira subida, mais 16 do que ontem, para um total de 25.457. O número de internados mantém tendência de descida. Há agora 447 pessoas internadas com Covid-19, menos 12 do que ontem, das quais 116 em cuidados intensivos (menos dois que ontem).

As oito vítimas mortais registam-se cinco em Lisboa e Vale do Tejo e três na região Norte.

Desde o início da pandemia, Portugal registou 828.857 casos da doença, dos quais 16.931 acabaram por morrer e 786.46 conseguiram recuperar.

Ainda segundo as informações disponibilizadas pela DGS, foram até ao momento administradas 2.201.032 doses de vacina.