Pedro Simas defende que critérios para travar desconfinamento devem ser alterados

Os critérios epidemiológicos da matriz de risco para travar o desconfinamento, o R(t) acima de 1 e a incidência de 120 casos por 100 mil habitantes, devem ser alterados, defende o virologista Pedro Simas em declarações à Renascença.

Em vésperas de o Governo anunciar com será a próxima fase de desconfinamento, a partir de segunda-feira, o especialista defende que Portugal “deve desconfinar como está planeado”.

Pedro Simas admite que a questão fazer uma pausa nos concelhos com maior incidência de casos de Covid-19 “é debatível”, mas há condições para o país iniciar a terceira fase de desconfinamento a 19 de abril, como previsto no plano do executivo.

A incidência e os indicadores estão a subir, mas continuam a ser “muito baixos e o desconfinamento deve continuar”.