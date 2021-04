"​Número dois" do PS sobre o caso Marquês: "O juízo moral que eu faço das atitudes dos outros deve ficar comigo"

O “número dois” do Partido Socialista alega "deveres institucionais" para não comentar a conduta de José Sócrates nos termos em que foi descrita pelo juiz Ivo Rosa no despacho de pronúncia do Processo Marquês. José Luís Carneiro falava no programa da Casa Comum da Renascença.



O Tribunal Central de Instrução Criminal determinou que o ex-primeiro-ministro José Sócrates vai a julgamento por três crimes de branqueamento de capitais e três de falsificação de documentos, quando vinha acusado de 31 ilícitos pelo Ministério Público.

O antigo primeiro-ministro José Sócrates não será julgado por corrupção, devido a prescrição do crime e erro na qualificação jurídica.

Confrontado com a decisão do juiz Ivo Rosa, o secretário-geral adjunto do Partido Socialista prefere dar um voto de confiança na Justiça.

"O juízo moral que eu faço sobre as atitudes dos outros deve ficar comigo. Os juízos políticos assentam em juízos morais. Tenho deveres institucionais e o meu primeiro dever é o de confiar nas instituições da justiça e que a administram em nome da democracia", afirmou José Luis Carneiro no programa Casa Comum da Renascença.