Ministério da Agricultura mantém apoios a pastor que perdeu 68 cabras atingidas por relâmpago

O Ministério da Agricultura anunciou, esta quarta-feira, que o caso da morte de 68 cabras de raça Bravia no concelho de Arcos de Valdevez está a ser tratado pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP) no âmbito dos regimes de ajuda aos produtores agrícolas e pecuários, como um caso de “força maior”.

Em causa está um incidente que envolveu um relâmpago que matou 68 cabras na freguesia de Gondoriz, em Arcos de Valdevez, distrito de Viana do Castelo, no passado dia 9 de abril.

“Este regime determina que a redução do efetivo de caprinos do produtor em causa não resultará em qualquer tipo de penalização no pagamento das ajudas a que se candidatou, nomeadamente na atribuição do Prémio para ovinos e caprinos, no apoio à Manutenção de Raças Autóctones e no apoio à Manutenção da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas”, lê-se na nota divulgada pelo gabinete da ministra da Agricultura.

O Ministério diz que tem estado “em contacto permanente com o produtor e com as autoridades locais, mostrando disponibilidade para prestar todo o apoio que se revele necessário”.