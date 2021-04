Governo admite "suspensão" do desconfinamento nas zonas de risco

"O caminho do que fazemos hoje é um passo mais. São 15 dias decisivos que estão nas mãos de todos os portugueses", advertiu o membro do Governo, num discurso em que considerou haver "uma vontade genuína de todos para que este seja o último estado de emergência em Portugal".

Segundo Eduardo Cabrita, na quinta-feira, "com base em toda a informação científica disponível até ao último momento, o Governo não deixará de adotar um justo equilíbrio entre a vontade e necessidade de desconfinamento e a absoluta determinação de medidas restritivas ou de eventual pausa e suspensão no processo de reabertura onde tal seja necessário".

Esta referência ao Conselho de Ministros de quinta-feira, em que será anunciado o conjunto de atividades que poderão reabrir a partir de segunda-feira, no quadro da terceira de quatro etapas do plano do Governo de desconfinamento, foi feita por Eduardo Cabrita momentos antes de o parlamento aprovar por ampla maioria a renovação do estado de emergência por novo período de 15 dias.

O ministro da Administração Interna afirmou hoje que o Governo vai adotar na quinta-feira "um justo equilíbrio" entre desconfinamento e medidas restritivas, ou de suspensão do processo de reabertura, nas zonas mais atingidas pela covid-19.

O Parlamento aprovou esta quarta-feira a renovação do estado de emergência até 30 de abril, com muitas críticas da oposição à linha seguida pelo Governo no combate à pandemia e também na questão dos apoios sociais.

Os deputados aprovaram o pedido de autorização de renovação até 30 de abril do estado de emergência devido à pandemia de Covid-19, com votos a favor do PS, PSD, PAN, CDS-PP e a deputada não-inscrita Cristina Rodrigues. O Bloco de Esquerda absteve-se e o PCP, o PEV, o Chega, a Iniciativa Liberal e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira votaram contra.



Durante o debate, a ministra da Saúde, Marta Temido, rejeitou as críticas de que Portugal está a diminuir o número de testes e acusou a oposição de andar "distraída".

"Não é verdade que Portugal esteja no final da lista dos países com menos testes por cem mil habitantes. Decresceu o número de teste porque tendencialmente acompanha a infeção", disse a ministra que, ainda "pede a atenção aos deputados que têm andado distraídos".



O boletim de Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira aponta para mais oito mortos e 684 infetados com Covid-19. O R também voltou a subir, estando agora a 1,06 a nível nacional e 1,05 no continente.

O número de casos ativos regista uma ligeira subida, mais 16 do que ontem, para um total de 25.457. O número de internados mantém tendência de descida. Há agora 447 pessoas internadas com Covid-19, menos 12 do que ontem, das quais 116 em cuidados intensivos (menos dois que ontem).

Em entrevista à Renascença, o epidemiologista Manuel Carmo Gomes pede um abrandamento do desconfinamento, perante o crescimento do índice de transmissibilidade, ou R(t).

Gráfico do R(t) e da incidência de casos de Covid