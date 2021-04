Estacionamento em Lisboa volta a ser pago a partir desta quarta-feira

O pagamento do estacionamento na via pública tarifado pela Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa (EMEL) é retomado nesta quarta-feira, ao fim de dois meses e meio de isenção de cobrança, devido à pandemia de Covid-19.

A proposta para a reposição da "normal regulação e fiscalização" do estacionamento foi aprovada na terça-feira pela Assembleia Municipal de Lisboa.

De acordo com a proposta, subscrita pelo vereador da Mobilidade, Miguel Gaspar, que já tinha sido aprovada no início do mês pelo executivo da Câmara, "com o retomar gradual da atividade económica na cidade de Lisboa, verifica-se também o aumento da pressão sobre o estacionamento e espaço público da cidade, sendo por isso necessário garantir a normal regulação e fiscalização do estacionamento e da utilização do espaço público da cidade".