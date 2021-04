Covid-19: Vacinas da Johnson já estão em Portugal

Veja também:

As vacinas da Johnson & Johnson contra a Covid-19 de toma única já estão em Portugal, confirmou a Renascença.

As primeiras 31.200 doses da vacina Janssen, do grupo Johnson & Johnson, chegaram um dia depois de as autoridades de saúde dos Estados Unidos decidirem suspender o fármaco, como medida de precaução, devido ao registo de seis reações adversas graves - coágulos sanguíneos.

Como a Renascença tinha avançado esta quarta-feira, as vacinas da Johnson & Johnson serão agora distribuídas com orientações claras de armazenagem por mais tempo até que a investigação nos Estados Unidos esteja concluída.



A Agência Europeia do Medicamento (EMA) salientou, esta quarta-feira, que os riscos relacionados com a vacina contra a covid-19 da Janssen superam os riscos, após casos de coágulos sanguíneos nos Estados Unidos, mas remeteu uma decisão para a próxima semana.

“Enquanto a sua revisão está em curso, a EMA continua a considerar que os benefícios da vacina na prevenção da covid-19 superam os riscos de efeitos secundários”, declara o regulador europeu em comunicado de imprensa hoje divulgado.

A EMA também anunciou hoje que, a pedido da Comissão Europeia, está a rever os dados sobre a vacina Vaxzevria, mas reiterou que os benefícios do fármaco da AstraZeneca superam os riscos.

“Em linha com um pedido da Comissária da Saúde, na sequência de uma reunião dos ministros da Saúde da União Europeia, a EMA está a proceder a uma revisão dos dados de vacinação e dos dados sobre epidemiologia da doença, incluindo taxas de infeção, hospitalizações, morbilidade e mortalidade”, adiantou o regulador europeu em comunicado.

Já a Comissão Europeia anunciou a aquisição adicional de 50 milhões de doses de vacinas anti-covid da BioNTech/Pfizer, elevando para 250 milhões o total para entrega neste segundo trimestre, após problemas com o fármaco da Johnson & Johnson.



O boletim de Direção-Geral da Saúde desta quarta-feira aponta para mais oito mortos e 684 infetados com Covid-19. O R também voltou a subir, estando agora a 1,06 a nível nacional e 1,05 no continente.

O número de casos ativos regista uma ligeira subida, mais 16 do que ontem, para um total de 25.457. O número de internados mantém tendência de descida. Há agora 447 pessoas internadas com Covid-19, menos 12 do que ontem, das quais 116 em cuidados intensivos (menos dois que ontem).

Evolução da Covid em Portugal