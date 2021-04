Timor-Leste. Xanana Gusmão filmado a esbofetear pessoas na rua

O antigo presidente e líder histórico da resistência timorense, Xanana Gusmão, foi filmado a esbofetear várias pessoas na rua, incluindo uma mulher. As imagens divulgadas provocaram duras críticas nas redes sociais.

O incidente ocorreu pela mesma altura em que Xanana se encontra em protesto por querer que o corpo de um homem vítima de Covid-19 seja entregue à família. Pela segunda noite seguida, dormiu em frente a um centro de isolamento, em Díli, perante o impasse do funeral do homem de 47 anos.

Na noite de segunda para terça-feira, o antigo presidente dormiu no chão, junto à carrinha onde se encontra o caixão preparado para a família que deseja reaver o corpo da vítima para os tradicionais rituais fúnebres. No entanto, as autoridades de saúde recusam o pedido, sublinhando que o protocolo para vítimas da Covid-19 deve ser cumprido.