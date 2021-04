Morreu Bernie Madoff, autor de uma das maiores fraudes financeiras da história

Morreu o norte-americano Bernie Madoff, o responsável por uma das maiores fraudes financeiras da história.



Bernie Madoff tinha 82 anos e faleceu numa prisão dos Estados Unidos.



Em tempos considerado uma referência de Wall Street, o antigo responsável pelo índice Nasdaq foi o mentor de um mega-esquema piramidal que lesou milhares de investidores.

A fraude financeira de Bernie Madoff, que prometia lucros milionários, foi avaliada em 65 mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de 55 mil milhões de euros.

O escândalo rebentou no final de 2008, quando o guru financeiro caído em desgraça foi detido pelo FBI.

Bernie Madoff acabaria por ser condenado, em 2009, a uma pena de 150 anos de prisão.

O financeiro foi considerado culpado de vários crimes: formação de um esquema piramidal, fraude bancária, fraude de investimento e fiscal, lavagem e desvio de dinheiro, entre outros.

O grupo de lesados de Bernie Madoff é composto desde figuras públicas, como o realizador Steven Spielberg, o ator Kevin Bacon ou Liliane Bettencourt, herdeira do império L'Oreal, mas também pequenos investidores que perderam as poupanças de uma vida ou as pensões.

[notícia em atualização]