Dinamarca abandona vacina da AstraZeneca para a Covid-19

Aos 150 mil dinamarqueses que já tomaram a primeira dose do fármaco da AstraZeneca contra a Covid-19 vai ser proposta uma vacina de outro laboratório.

“A campanha de vacinação na Dinamarca continua sem a vacina da AstraZeneca”, anunciou o diretor da agência nacional de Saúde do país, Soren Brostrom, em conferência de imprensa.

Apesar das garantias da Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa) e da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que os benefícios superam em muito os riscos, a Dinamarca abandona a vacina da AstraZeneca.

A Dinamarca já tinha sido o primeiro país da União Europeia a suspender completamente a vacina, a 11 de março, após o registo de casos excecionais de coágulos sanguíneos.

A Agência Europeia do Medicamento reconheceu uma ligação entra a administração da vacina da AstraZeneca e a ocorrência de tromboses. No entanto, a EMA garante que os benefícios da vacina são maiores do que os riscos.



"Estes são efeitos adversos muito raros. O risco de morte por Covid é muito maior do que o risco de morte por estes efeitos", assegurou Emer Cooke, diretora do organismo.



“A vacinação é extremamente importante para nos ajudar na luta contra a Covid-19 e precisamos de utilizar as vacinas que temos para nos proteger dos seus efeitos devastadores”, insistiu a responsável.

As autoridades de saúde de Portugal anunciaram, na semana passada, que a vacina da AstraZeneca passará a ser usada apenas com pessoas acima dos 60 anos.

Em conferência de imprensa, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, disse que "o objetivo da campanha de vacinação é salvar vidas e prevenir a doença grave. Este objetivo é alcançado com qualquer uma das vacinas aprovadas e ultimadas em Portugal", sublinhou.