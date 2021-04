AstraZeneca e J&J. Que vacinas são estas que podem provocar tromboses?

As vacinas da Astrazeneca e da Janssen/Johnson&Johnson usam vetores adenovirais (tal como a CanSino Biologicals e a Sputnik V). É uma tecnologia é diferente da do RNA mensageiro, utilizada pela Pfizer e pela Moderna.

Como funciona uma vacina com vetores adenovirais?

Os cientistas pegam num adenovírus (uma grande família de vírus existente em humanos e outros animais e que podem causar a constipação comum) e removem qualquer material genético que possa permitir que o vírus se espalhe ou cause doenças.

Inserem então instruções genéticas sobre como criar um alvo na superfície de outro vírus – no caso da Covid-19, usam as instruções para fazer a “proteína do pico” na superfície do vírus SARS-CoV-2.

Para o sistema imunitário, um vetor adenoviral parece um vírus grave, pelo que existe uma reação, e é por isso que existem efeitos secundários mais percetíveis, como febre, fadiga e dor no braço, alguns dias após a vacina.

Mas diferentes adenovírus usam diferentes pontos de acesso (conhecidos como recetores), para entrar nas nossas células, o que pode resultar respostas imunitárias muito diferentes. Embora os vetores possam partilhar algumas características, também podem ser biologicamente muito diferentes.