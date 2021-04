Nibali fratura um pulso e está em dúvida para o Giro

Vincenzo Nibali tem a partipação na Volta a Itália em suspenso, depois de ter sofrido uma fratura no pulso, na sequência de uma queda durante um treino, esta quarta-feira, perto da sua casa, em Lugano, na Suíça.

A Trek-Segafredo informou, nas redes sociais, que o italiano será operado na quinta-feira. Só depois será possível determinar o tempo de paragem e recuperação para se concluir se Nibali estará em condições de se apresentar à partida para o Giro no dia 8 de maio, em Turim.

Duas vezes vencedor da Volta a Itália e com um Tour no currículo, o ciclista, de 36 anos, tem como melhor resultado este ano o 9.º lugar na geral da Tirreno-Adriático. Nibali tinha previsto regressar à competição no Tour dos Alpes, na segunda-feira. Depois do Giro tinha no seu programa a participação na Volta a França e nos Jogos Olímpicos.