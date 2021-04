Gonçalo Oliveira desistiu do encontro com Benjamin Bonzi, no Open da Sérvia, de categoria Challenger, ao fim de 15 minutos em "court". O tenista português ressentiu-se de uma lesão nas costas e entregou a vitória ao francês, quando este já vencia por 4-0.

O português, número 288 do "ranking" mundial, cedeu e o francês, número 126, segue para a 2.ª ronda do torneio sérvio.

Bonzi vai terá pela frente o esloveno Blaz Rola (147).