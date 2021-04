Comité Olímpico reclama exceção na obrigatoriedade de quarentena para atletas olímpicos

José Manuel Constantino, numa entrevista a Bola Branca , diz esperar que esta decisão seja revertida nos próximos dias, após a entrada em vigor do novo estado de emergência, para que os atletas não sejam forçados a interromper os treinos a tão pouco tempo dos Jogos.

A 100 dias da cerimónia de abertura dos jogos de Tóquio, o presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) lamenta a obrigatoriedade de quarentena imposta pelas autoridades de saúde portuguesas a atletas provenientes de zonas consideradas de risco.

O presidente do COP considera que "a norma foi feita sem levar em linha de conta a especificidade dos atletas que estão em preparação olímpica".

José Manuel Constantino recebeu garantia do secret(...)

Apesar de todos os constrangimentos provocados pelas restrições decorrentes da pandemia de Covid-19 - de preparação dos atletas e de logística -, José Manuel Constantino mantém os objetivos desportivos assumidos perante o Governo.

O contrato-programa assinado em 2017 prevê a conquista de duas medalhas e o presidente do COP não vê razões para alterar a meta estabelecida.

"Mais do que expetativas, tenho obrigações. Em 2017 celebramos um contrato-programa com o Governo que estabelecia a possibilidade de termos duas posições de pódio. Esse objetivo mantém-se, eu não o altero, não há razões para alterar. Se os resultados desportivos forem para além deste objetivo será excelente. Se ficarem aquém é responsabilidade do COP", assume.

Os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020 foram adiados para 2021, devido à pandemia de Covid-19. O evento decorre no Japão entre 23 de julho e 8 de agosto.