Cavendish insaciável. Conquista terceira vitória na Turquia

Não há duas sem três e Mark Cavendish provou-o esta quarta-feira, ao vencer a terceira etapa consecutiva na Volta à Turquia, sempre ao "sprint".

O ciclista britânico da Deceunick-QuickStep cortou a meta em Kemer, no final da 4.ª etapa da prova, à frente do belga Jasper Philipsen, da Fenix-Alpecin, e do polaco Stanislaw Aniolkowski, da Bingoal WB.

A chegada ficou marcada por um incidente aparatoso, com vários corredores a bater contra as barreiras de proteção. Muitos dos ciclistas envolvidos foram transportados para o hospital.

Mark Cavendish está na liderança da classificação geral, com 12 segundos de vantagem sobre Philipsen. Arvid de Kleijn, holandês da Rally Cycling, fecha o pódio, a 20 segundos do primeiro.

A 5.ª etapa deverá determinar mudança no topo. A tirada de quinta-feira tem perfil montanhoso, com três contagens em alto, um da terceira categorias e duas de primeira, a com a última coincidir com a meta, instalada Elmali, 160 km depois da partida em Kemer.

Não há equipas nem ciclistas portugueses em prova nesta edição da Volta a Turquia.