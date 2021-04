Torreense tem 17 casos de Covid-19

O Torreense informou, esta quarta-feira, a existência de 17 casos positivos à Covid-19 entre plantel e equipa técnica.

Em comunicado no Facebook, o vencedor da Série F do Campeonato de Portugal explica que os casos foram detetados na sequência de testes de rotina de despiste do novo coronavírus realizados na terça-feira.

"Os casos positivos apresentam-se bem, na grande maioria assintomáticos", assegura o clube.

O Torreense acrescenta que está "em contacto permanente" com as autoridades de saúde locais e com a Federação, e "a adoptar todas as medidas indicadas por estas entidades".

"Este e um adversário invisível que atinge qualquer um. A família do Sport Clube União Torreense está focada em superar esta adversidade, na persecução dos seus objetivos na presente temporada", lê-se.

Torreense apurado para o acesso à II Liga

O Torreense venceu a Série F do Campeonato de Portugal e apurou-se para a fase de acesso à II Liga.

Os oito vencedores de série da atual terceira divisão (quarta a partir da próxima época, com a introdução da Liga 3) serão divididos em grupos Norte e Sul. O primeiro lugar de cada grupo dá acesso à subida, ao fim de seis jornadas a duas voltas.

Os vencedores dos dois grupos defrontam-se, depois, em campo neutro para encontrar o vencedor do Campeonato de Portugal.