Braga-Sporting joga-se no domingo, 25 de abril

O Braga-Sporting, jogo grande da jornada 29, vai realiza-se no domingo, 25 de abril, às 20h00.

A Liga publicou, esta quarta-feira, o calendário das jornadas próximas jornadas do campeonato e também comunicou o reagendamento do Nacional-FC Porto, da ronda deste fim de semana, para domingo, às 17h30, e o do Belenenses SAD-Marítimo para as 18h00 de sábado.

O Sporting, líder da I Liga, joga sempre antes de FC Porto e Benfica nas próximas três jornadas. Pode consultar aqui o calendário das próximas rondas.