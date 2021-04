Roma recebe Euro 2020 com público

A UEFA confirmou, esta quarta-feira, que o Estádio Olímpico de Roma receberá jogos do Euro 2020 e com público nas bancadas.

Em comunicado no site oficial, o organismo informou que recebeu confirmação, da Federação Italiana de Futebol e do Governo italiano, de que pelo menos 25% da lotação do estádio será preenchida por adeptos.

"Como resultado [da decisão], a UEFA considera que a cidade de Roma está totalmente confirmada como anfitriã do torneio", pode ler-se.

A UEFA avisa que não serão abertas exceções nas restrições de viagens desde fora de Itália para quem tenha bilhetes para os jogos em Roma.