Real Madrid anula Liverpool e está nas meias-finais da Liga dos Campeões

O Real Madrid apurou-se para as meias-finais da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, após empatar sem golos no terreno do Liverpool.

Os espanhóis levavam para Inglaterra uma vantagem de 3-1 obtida na primeira mão. O Liverpool muito atacou, criou várias ocasiões de perigo, mas nunca conseguiram superar Thibaut Courtois, que esteve imperial na baliza do Real Madrid. Diogo Jota foi lançado a meio da segunda parte, no entanto, desta vez, não conseguiu ser decisivo.

O Real Madrid vai defrontar o Chelsea, que eliminou o FC Porto, nas meias-finais da Champions. Paris Saint-Germain e Manchester City também se apuraram e vão medir forças entre si.