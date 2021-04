Manchester City vence em Dortmund e chega às meias-finais da Liga dos Campeões

O Manchester City garantiu a presença nas meias-finais da Liga dos Campeões, esta quarta-feira, ao vencer no terreno do Borussia Dortmund, por 1-2.

A primeira mão, em Inglaterra, tinha terminado com vitória por 2-1 da equipa de Pep Guardiola, que lançou Rúben Dias e Bernardo Silva no onze neste segundo jogo. Contudo, aos 15 minutos, um golo de Jude Bellingham, de apenas 17 anos, colocou o Dortmund, que teve Raphael Guerreiro a titular, na frente do jogo e da eliminatória.

A vantagem durou para lá do intervalo, até Emre Can cortar uma bola na área com o braço. Na cobrança da grande penalidade, Riyad Mahrez fez o 1-1, que dava vantagem ao City. A partir daí, o jogo foi todo dos ingleses que, ao minuto 75, carimbaram a vitória com um remate de fora da área de Phil Foden.

O Manchester City tem encontro marcado com o Paris Saint-Germain, que eliminou o Bayern de Munique, campeão europeu. No outro jogo das meias-finais da Champions, Real Madrid e Chelsea, que eliminou o FC Porto, tentarão marcar bilhete para a final.