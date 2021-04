Julian Nagelsmann desmente contactos com Bayern Munique

O treinador do Leipzig, Julian Nagelsmann, desmentiu, esta quarta-feira, os rumores de que seria o próximo treinador do Bayern de Munique.

"Não existiram, nem existem conversações entre mim e o Bayern", declarou o técnico alemão, de 33 anos, em conferência de imprensa.

Nagelsmann tem sido associado a uma mudança para o campeão alemão, que acaba de ser eliminado da Liga dos Campeões pelo PSG. Também Joachim Low, que deixará o comando da seleção da Alemanha após o Euro 2020, tem sido apontado ao Bayern, treinado por Hansi Flick.

O treinador do Leipzig tem causado sensação desde que apareceu no Hoffenheim, na época 2015/16, com apenas 28 anos. Os bons resultados e futebol atrativo demonstrados em três épocas e meia permitiram-lhe dar o salto para um dos, atualmente, melhores clubes da Alemanha.

Nagelsmann leva quase duas épocas completas ao comando do Leipzig. Na temporada passada, levou os touros vermelhos ao terceiro lugar da Bundesliga e às meias-finais da Liga dos Campeões. Esta época, está no segundo lugar do campeonato, apurou-se para as meias-finais da Taça da Alemanha (ainda por jogar) e chegou aos "oitavos" da Champions.