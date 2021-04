Sporting. Palhinha sem castigo

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirma que o amarelo visto por João Palhinha no Sporting-Famalicão é o sexto da temporada. Assim sendo, não há castigo para o médio dos leões e está disponível para partida de Faro.

Palhinha viu o quinto cartão contra o Boavista e foi punido com um jogo de suspensão. No entanto, a pena foi suspensa após uma providência cautelar apresentada no Tribunal Central Administrativo do Sul.

A 16 de março, o Tribunal Arbitral do Desporto também decidiu a favor do jogador do Sporting, mas esclareceu que o cartão se mantém, mas anulou o castigo.

Entretanto, a FPF vai recorrer da decisão do TAD para o Tribunal Central Administrativo do Sul.