​Dragão não atira a toalha ao chão

São por demais reconhecidas as dificuldades com que o Futebol Clube do Porto parte para o desafio de logo à noite, no estádio Sanchez Pijuan, em Sevilha, onde vai ter de novo como adversário o Chelsea, em jogo da segunda-mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Do encontro de há uma semana, no mesmo local e frente ao mesmo adversário, há um saldo negativo de dois golos que, naturalmente, complica as ambições do campeão português.

A juntar a isto, há ainda a registar a habitual dificuldade dos portistas sempre que lhes cabem como adversárias equipas inglesas, contra as quais ostenta um quadro muito negativo.

Este Chelsea tem um conjunto difícil de enfrentar: a começar pelo invejável e caro lote de jogadores, cuja qualidade é indiscutível, e pela expressão que o seu jogo atinge muitas vezes, como aconteceu, por exemplo, no último sábado quando infligiu pesada derrota de 4-1 ao Crystal Palace, que se encontra a meio da tabela da Premier League inglesa.

Logo à noite bastar-lhe-à aguentar a vantagem conseguida no jogo anterior.

No entanto, os ingleses não podem deixar de ter em conta a habitual atitude dos portistas, que nunca atiram a toalha ao chão, jamais entregam de bandeja de quaisquer vitórias aos seus opositores.

É, aliás, nesse sentido que nos têm chegado declarações do seu técnico e dos seus atletas.

Por isso há que esperar pela vinte horas desta terça-feira, e pelos noventa minutos que se lhe seguirão, isto caso não venha a tornar-se necessário recorrer a prolongamento.

Há favoritismo da parte dos blues? Reconheçamos sem dificuldade que sim.

Só que o futebol é muitas vezes um mundo de surpresas, e uma dessas surpresas também pode acontecer logo à noite.