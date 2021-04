Semana das Vocações quer despertar comunidades católicas para tema “esquecido ou secundarizado”

A Igreja Católica em Portugal vai celebrar de 18 a 25 de abril a 58ª Semana de oração pelas Vocações, procurando dar nova centralidade a um tema “esquecido” nas comunidades católicas.

“A realização desta semana deve servir também para despertar a consciência de todos para a problemática da vocação, dado que, por vezes fica a impressão de que é um tema esquecido ou secundarizado”, escreve D. António Augusto Azevedo, presidente da Comissão Episcopal das Vocações e Ministérios (CEVM), na sua mensagem para esta celebração.

O bispo de Vila Real defende uma “verdadeira cultura vocacional” que ajude os cristãos, a começar pelos mais jovens, a “olhar a vida numa outra perspetiva, a da vocação”.

“A esta luz, as várias escolhas que se fazem na vida não se reduzem a meras escolhas pragmáticas, nem podem esquecer que tudo constitui uma vocação”, precisa.

A semana conclui-se na celebração do IV domingo da Páscoa, Domingo do Bom Pastor, sublinhando, segundo D. António Augusto Azevedo, “o valor e a especificidade da vocação consagrada e a sua importância para a missão da Igreja”.

“Olhamos com preocupação e com esperança a realidade atual em que é patente, por um lado, a carência de vocações consagradas mas em que, por outro, vão surgindo pequenos sinais de novidade”, aponta.

O presidente da CEVM convida a intensificar a oração pelas vocações consagradas, apresentando-as “com a sua especificidade e a sua riqueza próprias”.

Na Igreja Católica, a Vida Consagrada é constituída por homens e mulheres que se comprometeram, pública e oficialmente, a viver (individualmente ou em comunidade) os votos de pobreza, castidade e obediência para toda a vida; hoje inclui leigos, sacerdotes, religiosas e religiosos.

“Estamos certos de que o Senhor continua a chamar e sabemos também que esse chamamento é atraente e fascinante”, escreve o bispo de Vila Real.

O responsável destaca a importância de um processo de discernimento “bem acompanhado”, que possa levar a “decisões livres, corajosas e sempre sustentadas no amor e na fidelidade de Deus”.

A CEVM preparou um conjunto de propostas de oração e divulgação, disponíveis online, propondo que em cada dia da semana se reze por uma vocação específica: matrimónio, leigos consagrados, missionários, sacerdotes e vida religiosa (ativa e contemplativa).

A iniciativa vai contar com testemunhos, nas redes sociais, sobre as várias formas de viver a própria vocação, na Igreja Católica.

A 19 de março, o Papa publicou a sua mensagem para o próximo Dia Mundial de Oração pelas Vocações, apresentando a figura de São José como modelo de paternidade e fidelidade a Deus.

“Deus vê o coração e, em São José, reconheceu um coração de pai, capaz de dar e gerar vida no dia a dia. É isto mesmo que as vocações tendem a fazer: gerar e regenerar vidas todos os dias”, assinala Francisco.

O 58.º Dia Mundial de Oração pelas Vocações celebra-se a 25 de abril, quarto domingo de Páscoa, com o tema "São José: o sonho da vocação", no ano especial que o Papa lhe decidiu dedicar, por ocasião do 150.º aniversário da sua declaração como padroeiro da Igreja universal.