Ricardo Costa acredita que o Porto pode eliminar o Chelsea

Será importante que a equipa tenha a paciência e não desespere por entrar a perder por 2-0, como referiu Sérgio Conceição, em conferência de imprensa: "Queremos entrar sem ansiedade, porque assim estaremos mais preocupados com o resultado final e o processo é que é importante para chegar ao resultado. Neste tipo de jogos, ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial, temos de ser compactos e coesos, porque temos de fazer golos, mas não podemos sofrer".

Em declarações a Bola Branca , Ricardo Costa acrescenta que, “sabendo que têm 90 minutos para dar a volta ao resultado”, os jogadores “vão entrar com os princípios que regem a equipa do FC Porto: ter bola, tentar pressionar".

"Os jogadores quando estão no FC Porto têm de ter a capacidade de encarar cada jogo como uma final. Nesta final têm uma desvantagem de dois golos. Terão de se superar para que consigam os golos que deem a passagem à fase seguinte”, diz.

Ricardo Costa, campeão europeu pelo FC Porto em 2004, acredita que os dragões podem derrotar o Chelsea e seguir em frente na Liga dos Campeões. No entanto, “terão de se superar”.

Treinador do FC Porto mantém esperança na qualific(...)

O antigo internacional português reforça as hipóteses dos dragões, lembrando que “no subconsciente dos jogadores [do FC Porto] está que perderam o primeiro jogo, mas foram mais fortes".

“Nos primeiros 30 minutos de jogo, o FC Porto teve duas ocasiões que podia ter concretizado e o Chelsea marcou contra a corrente”, refere.

Na primeira mão, também em Sevilha, mas com o FC Porto a jogar como visitado, o treinador Sérgio Conceição não contou com Sérgio Oliveira e Taremi, os dois melhores marcadores da equipa.

"O Sérgio Oliveira, pela qualidade, pelo que transmite à equipa e pelo que representa enquanto um dos capitães, vai trazer experiência e forma de lidar com os momentos do jogo. O Taremi é o homem-golo", sintetiza. No entanto, Ricardo Costa não tem dúvidas: “O mais importante é o FC Porto”.