O FC Porto venceu o Chelsea por 1-0, mas o triunfo foi insuficiente na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os jogadores realçam a exibição.

Taremi

“Fizemos um grande jogo, infelizmente o meu golo não chegou para passarmos às meias-finais, mas o futebol é assim. Vamos ver o que nos acontece no resto da época. Adorei a Liga dos Campeões, foi uma grande sensação e uma excelente oportunidade para mim para jogar numa grande competição”.

Sérgio Oliveira

“É frustrante e triste, mas é o futebol. Estamos orgulhosos do trajeto que fizemos na Liga dos Campeões, mesmo nesta eliminatória penso que tivemos muitos momentos em que fomos superiores ao Chelsea durante os 180 minutos. Fomos penalizados com duas faltas de atenção, faz parte, é um erro da equipa e nunca individual. Temos que seguir em frente. Terminou a Champions, agora temos o campeonato, que é o nosso principal objetivo. O Chelsea tinha uma vantagem de dois golos e vinha gerir o tempo, acalmar a nossa pressão e intensidade. Houve momentos em que conseguimos implementar o nosso jogo, noutros não. Se estivéssemos a ganhar 2-0, faríamos o mesmo”.

Evanilson

"Esta eliminação é uma sensação muito má. Fizemos dois grandes jogos, impusemos o nosso ritmo, fomos superiores nos dois jogos. Há que continuar a trabalhar e ir focar no campeonato. Estamos orgulhosos por chegar até aqui, ter o FC Porto entre as oito melhores equipas da Europa. Vamos continuar a trabalhar para colhermos os frutos".



Thiago Silva, do Chelsea

"Foi uma partida muito disputada. O FC Porto teve um pouco de domínio no jogo em função de estar em busca do resultado. Era o tudo ou nada para eles e procurámos fazer o nosso jogo como gostamos. O FC Porto anulou as nossas jogadas, parabéns ao FC Porto por ter valorizado muito a nossa qualificação. Trouxeram muitas dificuldades neste jogo, mas os quartos-de-final são em duas mãos e aproveitámos bem no primeiro jogo. Parabéns ao FC Porto pelo grande jogo que fizeram".