​Francesinhas "à borla" em Sevilha se o FC Porto passar

Uma bandeira portuguesa à entrada, meia dúzia de mesas no interior, ambiente acolhedor e um proprietário português. Em resumo, está feita a descrição da Taberna Heliópolis, cuja propriedade é do português João Bento, de 36 anos, natural de Faro, que promete oferecer francesinhas à moda do Porto caso os dragões eliminem o Chelsea esta terça-feira e carimbem passagem para as meias-finais da Liga dos Campeões.

João Bento emigrou para a capital da Andaluzia em 2014, à procura de uma vida melhor. A Taberna é um espaço com traço português em Sevilha e que resistiu à crise provocada pela pandemia. “Estou muito satisfeito com o negócio. Se não fosse a pandemia, melhor seria. Mas nesta fase estamos outra vez a melhorar”, declara num tom de alívio, o empresário algarvio.



Na Taberna Heliópolis, a ementa apresenta uma marca portuguesa. Nas entradas há queijo de cabra e paté de sardinhas de origem portuguesa, nas carnes na brasa não podia faltar o frango da Guia e nas tapas quentes destaca-se a francesinha à moda do Porto.

Francesinhas à borla

O restaurante localiza-se na rua Ensanche, a cerca de cinco quilómetros do Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o palco do Chelsea-FC Porto desta terça-feira. João Bento é adepto do Sporting, mas estará a torcer pela passagem do FC Porto às meias-finais da Liga dos Campeões.

Se o campeão português conseguir a proeza, está definido um prémio para todos os portugueses que visitarem o restaurante. “Se o FC Porto eliminar o Chelsea, ofereço uma francesinha à moda do Porto aos portugueses que cá vierem”, revela João Bento em declarações a Bola Branca.

O empresário algarvio radicado em Sevilha, apesar de reconhecer que a missão do FC Porto é muito difícil, lembra que não é impossível.