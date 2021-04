Marcelo e Liberais concordam que "dados são positivos e justificam a continuação do desconfinamento"

Veja também:

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, disse esta terça-feira ao líder da Iniciativa Liberal, João Cotrim Figueiredo, que há condições para avançar para a terceira fase do plano de desconfinamento, a partir de 19 de abril.

"Nesta reunião com o Presidente começámos por passar em revista aquilo que da parte da manhã foi dito no Infarmed e ficámos ambos de acordo que os dados são positivos e justificam a continuação do desconfinamento", declarou João Cotrim Figueiredo no final de uma audiência com Marcelo Rebelo de Sousa.

"Os dados são bons, per si, mas temos o acompanhamento desses dados com maior testagem e, com isso, maior solidez dos dados e tudo isso que pode estar por trás de uma decisão que de continuar a desconfinar", sublinhou o deputado da Iniciativa Liberal.



João Cotrim Figueiredo considera "crucial manter aquilo que parece estar a esmorecer um pouco que é o sentido de urgência e aceleração dos planos de testagem e rastreio e, sobretudo, no plano de vacinação".

Questionado pelos jornalistas após a audiência com Marcelo Rebelo de Sousa, o deputado liberal não ficou com certezas sobre se este seria ou não a última renovação do estado de emergência.



João Cotrim de Figueiredo tem dúvidas sobe a constitucionalidade do decreto do Governo que obriga ao teletrabalho até ao final do ano e anuncia que a Iniciativa Liberal já está a fazer contactos junto dos outros partidos para recolher as assinaturas necessárias para chamar o diploma ao Parlamento.



O Presidente da República recebe esta terça-feira os partidos com assento parlamentar para analisar a renovação do estado de emergência e o plano de desconfinamento.