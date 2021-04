Vacinação Covid. 90% dos maiores de 80 anos já têm pelo menos a primeira dose

Veja também:

O relatório semanal da vacinação Covid em Portugal revela que 90% dos idosos já receberam pelo menos a primeira dose da vacina. O mesmo documento revela que 51% das pessoas da mesma faixa etária têm o esquema vacinal completo.

Na população geral, 15% já têm uma dose da vacina e 6% as duas doses. Os dados referem-se até domingo, 11 de abril.

Na faixa etária dos 65 aos 79 anos, 27% receberam pelo menos uma dose e 3% têm as duas doses.

Portugal recebeu, até ao momento, 2.684.460 doses da vacina e já foram distribuídas 2.360.167.

O coordenador da task force revelou, esta terça-feira, que o plano vai ser alterado para juntar a fase 2 e 3, dada a previsível abundância de vacinas para o segundo trimestre. Gouveia e Melo anunciou ainda que será criado um site para que os portugueses possam fazer o autoagendamento da vacinação.

Segundo o relatório diário da Direção-Geral da Saúde, nas últimas 24 horas registaram-se mais cinco mortos e 408 infetados com Covid-19. De acordo com os dados divulgados no boletim diário da Direção-Geral da Saúde divulgado esta terça-feira, o número de casos ativos diminuiu. Há neste momento 25.441 casos da doença, menos 343 do que ontem.