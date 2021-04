São João de Braga está de volta. Sete dias de festa em formato híbrido

Braga prepara-se para as festas de São João, de 18 a 24 de junho.

Devido à pandemia de Covid-19, o maior evento do calendário anual bracarense vai apostar no digital e promete “conteúdos inéditos face a 2020”.

Algumas atividades poderão vir a realizar-se presencialmente e contar com público, mas sempre condicionadas ao cumprimento das regras estabelecidas pelas autoridades de saúde.

Este ano, “mais uma vez por cautela”, a festa acontecerá em formato digital, “chegando a todos aqueles que veneram [São João] e gostam das nossas festas”, afirma o presidente da Associação de Festas de São João de Braga, Firmino Marques, em mensagem publicada nas redes sociais da organização bracarense.

O responsável adianta, no entanto, que “acautelando a saúde de cada um e a de todos, poderá ser possível abrir um pouco a porta e, para além do digital, oferecer algumas atividades em formato presencial”.

O presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, reforça que “este ano ainda não será possível viver as festas de São João de Braga no seu formato tradicional, capaz de mobilizar milhares de pessoas”.

“A Associação de Festas de São João de Braga e todas as organizações que estão ligadas às festas estão a trabalhar para criar condições para que, ora de forma digital, ora sempre que possível, mas com toda a segurança, de forma física também, seja possível assegurar o envolvimento de todos aqueles que vivem intensamente este período”, afirma o autarca.

A Associação de Festas de São João de Braga informa em comunicado que irá desafiar os foliões a, mais uma vez, acompanharem em segurança as festas, quer através das plataformas digitais, quer nos espaços escolhidos para acolher as atividades presenciais do São João de Braga.