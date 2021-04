Marta Temido: “Estamos a viver dias decisivos" na luta pelo desconfinamento

Veja também:

A ministra da Saúde, Marta Temido, afirma que Portugal já esteve numa “situação epidemiológica mais favorável” e os próximos dias serão “decisivos” para o controlo da pandemia de Covid-19.

“Já estivemos numa situação epidemiológica mais favorável, há 15 dias, há um mês, mas o nível de confinamento também era superior”, declarou Marta Temido, no final da reunião com especialistas na sede do Infarmed, em Lisboa.

A governante constata uma "alteração da tendência" nas últimas semanas, com um aumento do índice de transmissibilidade R(t), para valores acima de 1, e "com uma incidência que, contudo se mantém moderada": no continente é de 68,4 casos por 100 mil habitantes e a nível nacional 71,5 casos por 100 mil habitantes, sendo que a linha vermelha foi colocada nos 120.

A ministra da Saúde não avança se a próxima fase de desconfinamento, que arranca a 19 de abril, vai iniciar-se tal como está previsto ou se poderá haver várias velocidades de reabertura nas regiões mais afetadas pela Covid-19.



“Estes dias que estamos a viver são decisivos para que se consolidem tendências num sentido ou no outro”, declarou Marta Temido.

